Gitarist Soner Egesel otel odasında intihar ederek hayatına son verdi
BARTIN'da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel, kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın’da meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi.
Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler odaya girdiklerinde 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel’i kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egesel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Soner Egesel: 1968 doğumlu Egesel, bir dönem klasik gitar aleminde büyük ses getiren Bilkent Gitar Üçlüsü’nün üyesiydi. Soner Egesel, ilk hocası Gürsel Süer‘in yönlendirmesiyle ODTÜ Klasik Gitar Kulübü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Ahmet Kanneci’nin öğrencisi oldu.
Lisans öğrenimini Polonyalı gitarist Ireneusz Strachocki ile “Yüksek Onur Derecesi” alarak Bilkent’te tamamladıktan sonra gene Bilkent MSSF’nde 1996’da Yüksek Lisans, 2000’de Sanatta Yeterlik Programı’nı bitirdi. 2001’de Yardımcı Doçent unvanını aldı ve Mimar Sinan’da bir süre hocalık yaptıktan sonra Ankara’ya dönerek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çalışmaya başladı. Bir süre Gitar Sanat Dalı Başkanlığı yaptı.