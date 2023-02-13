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"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

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"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden maden işçileri; omuzlarında direkleri, ellerinde kazmaları, başlarında baretlerinde fenerleriyle adeta umudun ışığı oldular.

"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi iki büyük depremin acılarını yaşıyor. Kaybettiği canların, enkazdan çıkan yaralı bedenlerin ve hatıralarıyla birlikte yıkılan şehirlerin yasını tutuyor. 

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"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 Şubat saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde ve aynı gün Elbistan'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem ile Türkiye’yi yasa boğdu.

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"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma yol açan depremde enkaz altında kalanların kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kaldı.

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"Girilemez" denilen yere girdiler! Türkiye ve dünya onları konuşuyor: Kim bu madenciler?

 AFAD başta olmak üzere gönüllüler, resmi ve sivil kurumlar ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arama-kurtarma ekipleri geceli-gündüzlü canla başla çalışarak enkaz altından bugüne kadar çok sayıda can kurtardı.

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