Gırgıriye Müzikali’nde yine kriz! Bu kez de kuyrukta kavga çıktı
Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in başrollerini paylaştığı Gırgıriye Müzikali, son günlerde sahnedeki performansından çok yaşanan krizlerle gündemde. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki gösteride bir seyircinin koltuğundan sahneyi göremediğini söylemesiyle başlayan tartışma, oyunun iptaline kadar gitmişti. Olay sonrası rahatsızlanan Müjdat Gezen hastaneye kaldırılmıştı.
Taburcu edilen usta sanatçı, önceki akşam yeniden sahnelenen oyun öncesi salona gelerek koltuk düzenini kontrol etti. Uğur Dündar’la birlikte sahne önündeki yerleşimi inceleyen Gezen, aynı sorunun tekrar yaşanmasını istemediğini söyledi.
Müjdat Gezen, salonun düz zemin yapısı nedeniyle özellikle arka sıralarda oturan seyircilerin sahneyi görmekte zorlandığını belirtti. Tiyatronun seyirci, oyuncu ve oyunla var olduğunu vurgulayan usta isim, “Seyirci göremiyorsa biz neden oynayalım?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Gezen, kısıtlı görüşe sahip koltuklardaki izleyicilere para iadesi yapıldığını, isteyenlerin ise ücretsiz şekilde oyunu izleyebileceğini söyledi. Ancak buna rağmen yeniden şikâyet gelmesi halinde organizasyon yetkililerinin izleyiciye açıklama yapması gerektiğini belirtti. Sağlık durumunun çok iyi olmadığını da söyleyen sanatçı, toparlanacağını ifade etti.
Yapımcı Onurcan Taş ise bilet satışlarıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Salonda 4 bin bilet satıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Taş, İstanbul Kongre Merkezi’nin kapasitesinin 3 bin 250 kişi olduğunu söyledi. Kısıtlı görüş alanındaki koltukların biletlerinin iptal edilip ücret iadelerinin yapıldığını da açıkladı.