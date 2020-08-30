Giresun'u yıkan sel Türk bayrağı dikili kayayı yerinden oynatamadı

Yaklaşık bir hafta önce etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyünde dere kenarında bulunan tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük kısmı, sel ve taşkın nedeniyle hasar gördü.