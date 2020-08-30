Giresun'u yıkan sel Türk bayrağı dikili kayayı yerinden oynatamadı
GİRESUN'da sel suları nedeniyle tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük hasar gördüğü Ericek köyünde, Türk bayrağının bulunduğu kaya ayakta kaldı.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde derenin kenarında bulunan tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük kısmı sel ve taşkın nedeniyle büyük hasar görürken derenin ortasındaki Türk bayrağının bulunduğu kaya ise yerinden oynamadı.
Yaklaşık bir hafta önce etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyünde dere kenarında bulunan tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük kısmı, sel ve taşkın nedeniyle hasar gördü.
Taşkın ve sel esnasında derenin ortasındaki Türk bayrağının bulunduğu kayanın ise ayakta kalması dikkat çekti.
Köy sakini Salih Kurt, Türk bayrağının bulunduğu kaya parçasının yaklaşık 200 yıl önce bir sel esnasında köyün kenarına kadar sürüklendiğini söyledi.