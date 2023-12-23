Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir.” dedi.