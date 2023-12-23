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Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

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Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

ABD’deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görevli Giresunlu İdris Güven, 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine getirildi. NYPD’de şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.

Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı  ABD’deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı’ndaki (NYPD)  Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı. İlk kez bir Türk, ABD'de emniyet müdürü rütbesine yükseldi. 

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Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

19 yıldır NYPD teşkilatı içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan İdris Güven, NYPD’de, Türkiye’deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

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Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

Terfi töreninden sonra konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığı anlatarak, “Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim.” dedi.

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Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı

Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir.” dedi.

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