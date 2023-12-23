Giresunlu İdris, New York'ta emniyet müdürü oldu! Rütbesini eşi ve oğlu taktı
ABD’deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görevli Giresunlu İdris Güven, 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine getirildi. NYPD’de şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.
Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı ABD’deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı’ndaki (NYPD) Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı. İlk kez bir Türk, ABD'de emniyet müdürü rütbesine yükseldi.
19 yıldır NYPD teşkilatı içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan İdris Güven, NYPD’de, Türkiye’deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.
Terfi töreninden sonra konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığı anlatarak, “Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim.” dedi.
Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir.” dedi.