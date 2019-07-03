Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Hamza Yıldırım'ın kullandığı 4 metrelik bisiklet dikkatleri üzerine topluyor.
Giresun'da bir gencin kullandığı 4 metrelik bisiklet ilgi çekiyor.
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Bulancak ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım, evinin karşısındaki motorcu dükkanında ustalarla tasarlayarak 4 metrelik bisiklet yaptı.
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Yıldırım, ilçe sokaklarında pedal çevirdiği 4 metrelik bisikletiyle şaşkın bakışları üzerine topluyor.
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Hamza Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı bir tasarım olması açısından bisikleti yapmaya karar verdiğini söyledi.
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