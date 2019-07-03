Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı

Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Hamza Yıldırım'ın kullandığı 4 metrelik bisiklet dikkatleri üzerine topluyor.

Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı - Sayfa 1

Giresun'da bir gencin kullandığı 4 metrelik bisiklet ilgi çekiyor.

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Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı - Sayfa 2

Bulancak ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım, evinin karşısındaki motorcu dükkanında ustalarla tasarlayarak 4 metrelik bisiklet yaptı.

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Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı - Sayfa 3

Yıldırım, ilçe sokaklarında pedal çevirdiği 4 metrelik bisikletiyle şaşkın bakışları üzerine topluyor.

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Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı - Sayfa 4

Hamza Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı bir tasarım olması açısından bisikleti yapmaya karar verdiğini söyledi.

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