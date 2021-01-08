Giresun'daki imam cami minaresini boyayabilmek için Erzurum'a gidip eğitim aldı

Vinç kullanılamaması maliyeti arttırdı

Tekin ile buz dağı ve yapay tırmanış duvarında 3 gün boyunca uygulamalı eğitim gören Öztürk şunları söyledi: Giresun Eynesil ilçesi Yarımca köyünde bir buçuk yıldır imam olarak görev yapıyorum. Caminin minaresinin boyasının eskidiğini gördüm. Civar köylerde de durum aynı. Boyama masraflarının ne kadara mal olacağını araştırdım. Karadeniz'in engebeli bir coğrafyası var ve minareler de genelde yüksek bölgelerde oluyor. Bu sebeple vinç kullanma olanağı olmadığından iskele kurmak gerekiyormuş. Bunun da maliyeti yaklaşık 15 bin lirayı buluyor.