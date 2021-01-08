Giresun'daki imam cami minaresini boyayabilmek için Erzurum'a gidip eğitim aldı
GİRESUN'da Hüseyin Avni Öztürk (28), caminin eskiyen minaresini yenilemek için boyanması gerektiğini düşündü, maliyeti öğrenince de kendisi bu işi çözmek istedi. Erzurum'da dağcılık eğitimi alan imam, 40 metre yüksekliğindeki minarede antrenmanlara başladı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olan Hüseyin Avni Öztürk, 2019 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam olarak göreve başladı. Görev yaptığı caminin minaresinin eskidiğini ve boyanması gerektiğini düşünen İmam Öztürk, bunun 15 bin liraya mal olacağını öğrenince kolları sıvadı.
Endüstriyel dağcılık eğitimi: Yıllık izninde geldiği Erzurum'da daha önceden tanıştığı Mustafa Tekin ile görüşen Öztürk, minareyi kendi başına boyamak için endüstriyel dağcılık eğitimi almaya başladı.
Vinç kullanılamaması maliyeti arttırdı
Tekin ile buz dağı ve yapay tırmanış duvarında 3 gün boyunca uygulamalı eğitim gören Öztürk şunları söyledi: Giresun Eynesil ilçesi Yarımca köyünde bir buçuk yıldır imam olarak görev yapıyorum. Caminin minaresinin boyasının eskidiğini gördüm. Civar köylerde de durum aynı. Boyama masraflarının ne kadara mal olacağını araştırdım. Karadeniz'in engebeli bir coğrafyası var ve minareler de genelde yüksek bölgelerde oluyor. Bu sebeple vinç kullanma olanağı olmadığından iskele kurmak gerekiyormuş. Bunun da maliyeti yaklaşık 15 bin lirayı buluyor.
"Kendimi hazır hissettiğimde..."
"Dağcılığa ilgim olduğu için kendim tırmanıp, boyayabileceğimi düşündüm. Öğrencilik yıllarımda tanıştığım Mustafa Tekin'den dağcılık eğitimi almak için yıllık iznimde Erzurum'a gittim. Görev yaptığım köye gidince cami minaresinde antrenman tırmanışları yapıyorum. Kendimi hazır hissettiğimde boya malzemesi ve fırçaları alarak tırmanıp, boyayacağım. "