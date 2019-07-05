Giresun'da teslim olan İran uyruklu PKK'lı terörist her şeyi bir bir anlattı

Karadeniz kırsalında, 13 güvenlik görevlisi, 1 teknisyen ve 1 vatandaşı şehit eden teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri bölgedeki yapılanmalarını deşifre etti. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, bölgedeki tüm sığınak ve erzak depolarının yerini gösterdi.