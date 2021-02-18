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Giresun'da sopalarla dövülmüştü sapık çıktı! Zorla alıkoyup arabada...

Demirören Haber Ajansı

GİRESUN'da biri kadın 2 kişi yere yatırdıkları adamı sopalarla dövdü. İğrenç ayrıntılar bugün ortaya çıktı. Olay 3 yıl öncesine dayanıyor.

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. 

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Görüntülerde; biri kadın, 2 kişinin, yerde yatan erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

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Olayla ilgili yapılan incelemelerde; kaldırımda sopayla dövülen kişinin İ.A., sopalı kişilerin de A.I. eşi O.I. ile 2 yakın akrabası olduğu tespit edildi. 

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Birçok suçtan kaydı bulunduğu saptanan İ.A.’nın, 3 yıl önce darbettiği A.I. adlı kadını, şikayetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

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