Giresun'da lunaparkta tren raydan çıktı: Komiser yardımcısı yaşamını yitirdi; 3 yaralı var
GİRESUN'da lunaparkta eğlence treni raydan çıktı. Korkunç kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü. Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.
Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı'ya başsağlığı diledi.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.