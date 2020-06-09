Giresun'da heyelan yol kapattı
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak, heyelana neden oldu.
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Asarcık mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kayan toprak ve taşlar, kara yoluna doldu.
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Kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken; araçlar yolda kaldı.
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Bölgede tünel yapımı için çalışma yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu temizledi.
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