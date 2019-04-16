Giresun'da engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat kararı

Nakıpoğlu, şunları dedi:

"2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin adaletten fersah fersah uzak kararını duyduk. Onun şokunu yaşıyoruz. İki sanık H.'ye uygulamış oldukları cinsel saldırı ile pek çok suçlardan yargılanıyorlardı. Ancak iki cümle ile bir beraat kararı duyduk. Kişisel olarak avukatlık yaptığım sürece böylesine adaletsiz bir karar duymamıştım, okumamıştım. Bu karar elbette bozulacak. Bu dosyayı üst mahkeme gerçekten inceleyecek. Son derece eksiklikler olduğunu defaatle bildirmeme rağmen, heyet herhangi bir araştırma yapma gereği duymadı. Oysa dosyada gerçekleri yansıtan bilimsel raporlar vardı. Hepsine karşı üç maymunu oynadı. Heyet son derece adaletsiz bir karar verdi. Yine erkek yargı, erkekleri korudu. Biz sürecin takipçisiyiz. H. için adalet Samsun'da olmadı Ankara'da elbette çıkacaktır."