Giresun'da ele geçirildi! Tam 700 yıllık ve 1.5 milyon dolara satmaya çalıştılar!
|
Olay Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana geldi. İ.M.P. isimli şahsın 700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. İşte detaylar...
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.
16
Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.
26
700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
36
46