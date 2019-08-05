Giresun'da 500 yıllık dillere destan deniz feneri efsanesi!

Bölgedeki bazı obalarca Tuz Ekim Festivali alanı da olan bölgede yaptırılan anıt deniz feneri, geçen yıl restore edildi. Bölgede efsaneleşen, denizden 40 kilometre uzaklıkta olan, dünyanın denize en uzak olma özelliğiyle UNESCO'nun 'Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi'ne alınması için müracaatta bulunulan deniz feneri için bu kez de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.