Gineli Profesör Toure Türkiye'de yıllardır tuvalet temizliyor! 9 dil biliyor

Yaptığı işten memnun olduğunu söyleyen Toure, yatsı ezanının ardından ise 2 saat boyunca spor yapmaya gidiyor. Adeta örnek bir yaşayış sergileyen Osman Ağa, Türklerin Müslümanlığı çok güzel yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok iyi bir Müslüman lider olduğunu ifade ediyor.