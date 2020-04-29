Gigi Hadid Zayn Malik'ten hamile kaldı! Sosyal medyayı yıktı geçti
Ünlü model Gigi Hadid hamile. 3 kez ayrılan 4 kez barışan Gigi Hadid-Zayn Malik çiftinin bebekleri 5 aylık
Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen 25 yaşındaki ABD'li model, bir süredir İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile aşk yaşıyor. Senelerdir bir dargın bir barışık yaşayan çiftten bugün gelen bir haber sosyal medyayı adeta salladı. Zayn-Hadid çiftinin bebek bekledikleri öğrenildi.
"20 haftalık hamile": Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftine yakın bir kaynağın verdiği habere göre, "Gigi bir süre sırrı yalnızca ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Çift ve aileleri çok memnun" ifadelerini kullanırken, Daily Mail'in haberine göre; 23 Nisan'da 25. doğum gününü kutlayan Gigi Hadid 20 haftalık hamile.
Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi, önceki gün Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda hamileliğiyle ilgili bir ipucu vermedi.
"Gizlemek için bol kazak giyiyor": Ancak iddialar sonrası gözler Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara çevrildi. Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü.