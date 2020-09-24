Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri doğdu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikte ilk bebeklerini kucağına aldı. Kızlarına kavuşan ikili sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.
Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik, dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.
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Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.
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25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.
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Zayn Malik kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirtti.
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