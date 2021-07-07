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Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, yeniden Türkiye'ye geldi. Hadid, iş insanı Baran Süzer'in davetlisi olarak geldiği Bodrum'da görüntülendi

Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

Podyumların aranan modelleri Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, soluğu Türkiye'de aldı.

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Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

72 yaşındaki Hadid, iş insanı Baran Süzer'in davetlisi olarak Bodrum'a geldi.

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Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

Mohamed Hadid, Süzer ile birlikte öğle yemeği için konakladıkları otelin restoranına gitti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Hadid'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

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Gigi Hadid ve Bella Hadid Bodrum'da! Babaları da yanlarında...

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Türkiye'ye gelen Mohamad Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti. Baba Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.

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