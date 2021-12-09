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Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

ANKARA, Konya ve Aksaray arasında yer alan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl alanı, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.

Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

 Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor. Gölle ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, AA muhabirine, Tuz Gölü ve çevresinde özellikle 2000 yılından itibaren yer altı ve yer üstü suyu miktarında çok çarpıcı bir azalma gözlendiğini söyledi.

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Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Elhatip, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1750 metreküpe kadar gerilediğini vurgulayarak "Türkiye'nin su kaynaklarının zengin, yer altı ve yer üstü sularının bol, göllerinin ve akarsularının çok olduğunu söylüyorduk ama maalesef şu anda küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına girdik. 

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Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

2030'da nüfusumuz 100 milyona ulaştığında, kişi başı kullanılabilir su miktarımız 1000 metreküp olacak ve su fakiri sınıfına gireceğiz." diye konuştu.

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Gidişat çok kötü! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor çekilme oranı yüzde 65

Elhatip, Türkiye'de yağış bakımından en fakir bölgenin İç Anadolu, bölgenin en az yağış alan bölümünün de Tuz Gölü Havzası olduğuna dikkati çekti.

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