Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti
İhlas Haber Ajansı
BURSA'da 50 yıllık umumi tuvalet, giderlerini karşılayamayınca zarar etti ve kapandı.
Bursa'da umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 50 yılı aşkın süredir bulunan Kayhan Camii'ne ait umumi helanın işletmecisi, giderlerini karşılayamayınca zarar etti.
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Tuvalet işletmecesi zararını karşılayamayınca helanın kapısına kilit vurdu.
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Tuvaletin neden kapandığını merak edenlere ise caminin kapısına astığı 'WC zarar ettiği için kapanmıştır' tabelasıyla cevap verdi. Kısa sürede tepkilere yol açan umumi hela sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı.
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Çarşı esnafından bazıları, "Burası 50 yıllık cami. Çarşının esnafı yıllardır hacet gidermek için buraya gidiyordu. Ama nasıl olduysa zarar etmiş.
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