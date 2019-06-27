Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti

BURSA'da 50 yıllık umumi tuvalet, giderlerini karşılayamayınca zarar etti ve kapandı.

Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti - Sayfa 1

 Bursa'da umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 50 yılı aşkın süredir bulunan Kayhan Camii'ne ait umumi helanın işletmecisi, giderlerini karşılayamayınca zarar etti.

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Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti - Sayfa 2

Tuvalet işletmecesi zararını karşılayamayınca helanın kapısına kilit vurdu.

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Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti - Sayfa 3

Tuvaletin neden kapandığını merak edenlere ise caminin kapısına astığı 'WC zarar ettiği için kapanmıştır' tabelasıyla cevap verdi. Kısa sürede tepkilere yol açan umumi hela sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı. 

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Giderlerini karşılayamayan umumi tuvalet iflas etti - Sayfa 4

Çarşı esnafından bazıları, "Burası 50 yıllık cami. Çarşının esnafı yıllardır hacet gidermek için buraya gidiyordu. Ama nasıl olduysa zarar etmiş. 

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