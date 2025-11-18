Gıda test sonuçları çıktI! Böcek Ailesi kokoreç ve midyeden mi zehirlendi?

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aile, yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek ve çocukları hayatını kaybetti, baba Servet Böcek'ten ise günler sonra acı haber geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ailenin yediği yemeklerin gıda raporu da ortaya çıktı.