Gıcık öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğü evde geçiren doğal formül!
Hasta olmasanız dahi boğazda gıcık şeklinde öksürük oluşabiliyor. Boğazda gıcığı ve kuru öksürüğü gideren doğal yöntemleri paylaştık.
Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Bir çok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir. Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur.
Boğazda gıcık hissi neden olur, nasıl geçer?
Boğazda biriken sıvı yani mukus belli bir süre sonra gıcığa, oradan da kuru öksürüğe sebep olur. Zaman içerisinde ilerleyen bu durum kişiyi oldukça rahatsız eder. Uzun sürmesi halinde boğazda ciddi bir tahribata yol açacağından mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Ancak bu durumda evde bitkisel ve doğal yöntemlerle çareler arayanlar da vardır.
Örneğin; boğazdaki gıcık hissinin geçmesi için öncelikli yapılması gereken şey; boğazın nemli tutulmasıdır. Bol su içmek başta olmak üzere bol sıvı içilmesi gerekir. Bunların dışında; boğaz spreyleri ve pastiller de gıcıklanma hissini hafifletir. Aynı zamanda bitkisel çaylar ve kürler ile de tedavi edilebilir. Örneğin; gargara yöntemi, adaçayı, bal ve tarçın karışımı, zencefil ve bal yöntemi ile tedavi edilebilir.
Zencefil ve bal yöntemi
Zencefil ile birlikte bir çay kaşığı bal karışımı boğazdaki gıcık hissine iyi gelecektir.