Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşan Gibi dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, eşiyle gündem oldu. Başarılı oyuncu Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliği ile beğeni topladı.
TV8'i satın aldıktan sonra dijital mecralara açılan Acun Ilıcalı, 2021 yılında Exxen'i kurdu. Exxen'de ekrana gelen yapımlardan olan Gibi dizisi özgün hikayesiyle kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.
Başrollerini Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in eşi güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.
1988 yılında Düzce'de doğan Feyyaz Yiğit, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünü bitirdi.
Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik eğitimi alan ünlü oyuncu, mezuniyetinin ardından bir süre reklam ajanslarında çalıştı.