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Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

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Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşan Gibi dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, eşiyle gündem oldu. Başarılı oyuncu Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliği ile beğeni topladı.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

TV8'i satın aldıktan sonra dijital mecralara açılan Acun Ilıcalı, 2021 yılında Exxen'i kurdu. Exxen'de ekrana gelen yapımlardan olan Gibi dizisi özgün hikayesiyle kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.

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Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

Başrollerini Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in eşi güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.

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Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

1988 yılında Düzce'de doğan Feyyaz Yiğit, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünü bitirdi. 

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Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı güzelliğine övgüler yağdı!

Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik eğitimi alan ünlü oyuncu, mezuniyetinin ardından bir süre reklam ajanslarında çalıştı.

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