Ghezzal çılgın teklifi reddetti! Ghezzal, Sergen Yalçın'a telefonda ne dedi?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Ghezzal yarışı sürerken Cezayirli futbolcu için ülke basını tüm teklifleri rakamlarıyla açıkladı. En çılgın teklif Suudi Arabistan'dan gelirken, Türkiye'den en yüksek teklifi Galatasaray yaptı.