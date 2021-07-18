Ghezzal çılgın teklifi reddetti! Ghezzal, Sergen Yalçın'a telefonda ne dedi?
BEŞİKTAŞ'ta geçen sezona gol ve asistleriyle damga vuran Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal transferin en büyük gözdesi... Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. En çılgın teklifi ise Talisca'nın takımı Al Nassr'dan geldi. Ghezzal, anında reddetti...
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Ghezzal yarışı sürerken Cezayirli futbolcu için ülke basını tüm teklifleri rakamlarıyla açıkladı. En çılgın teklif Suudi Arabistan'dan gelirken, Türkiye'den en yüksek teklifi Galatasaray yaptı.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oyuncuya Aboubakar ve Talisca'nın takımı Al Nassr, Ghezzal'a yıllık 4 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak oyuncu kariyerine Arabistan'da devam etmek istemiyor.
Beşiktaş kaç para önerdi?
Arabistan'ı kafasında eleyen Ghezzal'e Beşiktaş'ın önerdiği rakam 2 milyon 250 bin euro ve bonuslar.
Türkiye'den en iyi teklif Cimbom'dan
Galatasaray'ın ise 2.8 milyon euroluk yıllık ücret önerdiği ifade edilirken bu rakamın bonuslarla 3 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.