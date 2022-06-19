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Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı
Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa ağacının düşen dalı bir ziyaretçiyi hastanelik etti.

Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti

SAMANDAĞ'da ilçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Musa ağacının dalı henüz belirlenemeyen nedenle koparak bir vatandaşın üzerine düştü.

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Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti

Dalın altında kalıp ağır yaralanan ismi açıklanmayan vatandaş olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, ağacın dalı bulunduğu yerden kaldırdı.

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Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti
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Gezi sırasında görülmez kaza! 3 bin yıllık Musa ağacı hastanelik etti
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