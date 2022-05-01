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Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

SİNOP'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde atılan bazı sloganlar nedeniyle Türk-İş’e bağlı sendikalar kortejden ayrılarak mitinge katılmadı.

Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Hamsi Yolu mevkiinde toplanan yüzlerce STK ve sendika üyesi, sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüşe başladı. 

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Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

Yürüyüşte ‘Gezi Parkı davası’ ve ‘nükleer santral karşıtı’ sloganlar atılmaya başlandı. Atılan sloganlara kızan ve bunun İşçi Bayramı ile bir bağlantısının olmadığını belirten Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Sağlık-İş, Belediye-İş ve Tes-İş sendikaları üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, kortejden ayrılıp mitinge katılmadı.

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Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

Sendika üyeleri, Tuzcular Caddesi üzerinde kendi aralarında konuşmalar yaptı.

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Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

Türk-İş Sinop İl Temsilcisi Muhittin Durdu, “1 Mayıs bayramımız amacından farklı yönlere çekilmek istendiği için kortejden çekilmiş bulunmaktayız. Biz ayrı açıklamamızla ayrı yolda devam ediyoruz” dedi.

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