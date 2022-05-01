Gezi Parkı sloganları 1 Mayıs'ı karıştırdı Türk-İş kortejden ayrıydı

Yürüyüşte ‘Gezi Parkı davası’ ve ‘nükleer santral karşıtı’ sloganlar atılmaya başlandı. Atılan sloganlara kızan ve bunun İşçi Bayramı ile bir bağlantısının olmadığını belirten Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Sağlık-İş, Belediye-İş ve Tes-İş sendikaları üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, kortejden ayrılıp mitinge katılmadı.