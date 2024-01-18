Gerildi, durdu şimdi beklemede! İki deprem uzmanı da orayı işaret etti tehlike büyük
6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından bölgede yaşanan artçı depremler Doğu Anadolu Fayı ile ilgili uyarıların da artmasına neden oldu. Önce Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptıkları açıklamalarda "Anadolu gerildi, durdu. Beklemede" ifadelerini kullandı. İşte Doğu Anadolu Fayı ile ilgili uzmanlardan gelen son bilgiler
Deprem haberleri Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye devam ederken uzmanlardan gelen açıklamalar korkuttu. Yapılan son uyarılarda Doğu Anadolu Fayı’na dikkat çekildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Anadolu gerildi, durdu. Beklemede" dedi.
Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği belirtiliyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu gerildi, durdu. Beklemede” uyarısında bulundu.
Ercan paylaşımında şunları söyledi: "Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi, durdu. Beklemede...."
Naci Görür'de uyarmıştı
Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yaptığı uyarıda Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceğini söyledi. Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekmişti.