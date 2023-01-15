Geri sayım başladı 700 bin işçinin maaşı belli olacak bakanlık son noktayı koyacak
Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için geri sayım başladı. Kamu işçilerinin maaşlarına 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği protokol için hazırlıklarını sürdüren TÜRK-İŞ, taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Kritik tarih ise 17 Ocak.
Kamuda çalışan yüz binlerce işçinin 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Kritik maaş zammının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başlıyor.
Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ ise hazırlıklarını sürdürüyor.
Kritik tarih 17 Ocak
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak'ta toplanacak.
Bakanlığa sunulacak
Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.