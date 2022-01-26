Geri hareket başladı! 'Dikkat edin' diyen Dinçer Güner uyardı! 26 Ocak 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Twitter hesabından takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Astroloji yazarı Murat İpek 26 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Sosyal medya hesabından astroloji uzmanı Dinçer Güner, 26 Ocak günü için uyarılarda bulundu. Geri hareketten bahseden Güner, dikkatli olunması gereken konuları açıkladı.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün Merkür geri hareket ederek Oğlak burcuna geçiyor. 6 Şubata kadar olan geri hareketini oğlak burcunda tamamlayacak.
Oğlak burcuna geçişle birlikte; iş, kariyer, parasal konular, kariyer amaçları, iş ortamındaki iletişim trafiği ve iş yerinde kullandığınız elektronikler konusunda ekstra dikkatli ve özenli olmamız gereken bir sürecin içindeyiz.
İş ve para ile ilgili önemli kararları 6 şubattan sonraya bırakmakta fayda var. Hesap hatalarına karşıda dikkat edin, ödemelerinizi 2 defa kontrol edin.