'Geri dönüşüm' ameliyatı geçiren Seren Serengil'in son durumu: Midem nerede doktor?

BEYAZ TV'de canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucusu Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında Dumping Sendromu'na yakalanarak hızla kilo vermiş, korkutucu bir görünüme sahip olmuştu. Sağlık sorunlarını erteleyen ve ölüm riski olan bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği için operasyondan kaçınan Serengil, geçtiğimiz günlerde doktorunun kendisine 'Organların iflas etmek üzere, kalbine kan pompalanmıyor' uyarısıyla 'Geri Dönüşüm Ameliyatı'na girdi. Serengil'in doktoru, bu ameliyatın ardından yaptığı açıklamada 'midesinin neredeyse önceki ameliyatta tamamen alındığını, bu nedenle hayatının kalanını çok dikkatli bir şekilde geçirmek zorunda olduğunu' söyledi. Seren Serengil ise eski doktoru Ersin Aksu ile davalık oldu!