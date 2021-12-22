'Geri dönüşüm' ameliyatı geçiren Seren Serengil'in son durumu: Midem nerede doktor?
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil'in geçtiğimiz hafta girdiği zor ameliyatı sonrası, Dumping Sendromu'na yakalanmasına neden olan yıllar önceki mide küçültme ameliyatında midesinin neredeyse tamamının alındığı ortaya çıktı!
BEYAZ TV'de canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucusu Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında Dumping Sendromu'na yakalanarak hızla kilo vermiş, korkutucu bir görünüme sahip olmuştu. Sağlık sorunlarını erteleyen ve ölüm riski olan bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği için operasyondan kaçınan Serengil, geçtiğimiz günlerde doktorunun kendisine 'Organların iflas etmek üzere, kalbine kan pompalanmıyor' uyarısıyla 'Geri Dönüşüm Ameliyatı'na girdi. Serengil'in doktoru, bu ameliyatın ardından yaptığı açıklamada 'midesinin neredeyse önceki ameliyatta tamamen alındığını, bu nedenle hayatının kalanını çok dikkatli bir şekilde geçirmek zorunda olduğunu' söyledi. Seren Serengil ise eski doktoru Ersin Aksu ile davalık oldu!
Mide küçültme ameliyatının ardından 43,5 kiloya kadar düşen, organlarının ifla etmesiyle yüzyüze gelen, yemek yediğinde hastanelik olan ve son dönemde damardan beslenmeye başlayan Seren Serengil bir süredir ertelediği geri dönüşüm ameliyatına girdi. Ameliyattan olumlu gelişmelerle çıkan Serengil, mide küçültme ameliyatını yapan doktorunun iç organlarına zarar verdiğini, midesinin tamamına yakını aldığını öne sürerek, uzun süredir dava edeceğini belirttiği doktoru Ersin Aksu'ya 'midem nerede' sorusunu yöneltti.
Eski doktoru Serengil'e dava açtı
Sosyal medya paylaşımında eski doktoruna seslenerek kendisine zarar verdiğini ileri süren Serengil'e doktor Aksu'dan yanıt gecikmedi.
Aksu Serengil'in kamera önünde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili 'midesinin ve bağırsaklarının yapıştığı' ve yapılmaması gereken bir ameliyatı yaptığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek dava açtığını, bundan sonraki sürecin hukuki şekilde ilerleyeceğini belirten bir paylaşım yaptı.