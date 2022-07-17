''Gerekirse simit yeriz'' diyen Hülya Avşar'ın kriz çıkaran ekonomi eleştirisi

Geçtiğimiz gün sahneye bornozla çıkan 58 yaşındaki Hülya Avşar, önceki aylarda yaptığı ekonomi açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün basın mensuplarıyla konuşan Avşar'a tatil yerlerindeki pahalılıkla ilgili sorular soruldu ve Alvar'ın verdiği yanıtlar gündemi tekrar çalkaladı. Başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, her yaptığıyla olay olduğu gibi, bu sefer de tüm dikkatleri üzerine çekti.