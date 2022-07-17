''Gerekirse simit yeriz'' diyen Hülya Avşar'ın kriz çıkaran ekonomi eleştirisi
Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla oldukça fazla gündeme gelirken, geçtiğimiz aylarda ekonomi hakkında yaptığı açıklamalarla da oldukça konuşulmuştu. Geçtiğimiz gün basın mensuplarıyla konuşan Avşar, ekonomi ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarla yeniden gündeme bomba gibi düştü... ''Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş''
Geçtiğimiz gün sahneye bornozla çıkan 58 yaşındaki Hülya Avşar, önceki aylarda yaptığı ekonomi açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün basın mensuplarıyla konuşan Avşar'a tatil yerlerindeki pahalılıkla ilgili sorular soruldu ve Alvar'ın verdiği yanıtlar gündemi tekrar çalkaladı. Başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, her yaptığıyla olay olduğu gibi, bu sefer de tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz yıl ekonomideki çalkantılı süreç ve alım gücünün düşmesiyle alakalı olarak "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla gündem olmuştu.
Açıklamasında Avşar:
Ayağımızı yorganımıza göre...
"Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.