Gerdek gecesi sahnesi Kırmızı Oda'ya damga vurdu 'Namus böyle bir şey değil'
Kırmızı Oda'ya, Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru'nun hikayesi damga vurdu. Dizide gerdek gecesinde Kumru'nun başına gelenler için Twitter'da "Namus bu değil" diyerek paylaşımlar yapıldı.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisine Aslıhan Gürbüz'ün başarılı oyunculuğunun yanı sıra karakteri Kumru'nun hikayesi de damga vurdu. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.
120
Dizide çocukken cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor.
220
Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor.
320
Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor.
420