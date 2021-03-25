Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti
Büyük sansasyona yol açan 17 dakikalık görüntülerin ardından ortaya çıkan bilgiler herkesi hayrete düşürdü.
On yıllardır bütün dünyayı çalkalayan sahte videodan çok önce Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından gerçek görüntülerin çekildiği ortaya çıktı. Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.
Ünlü Roswell otopsi videosunu incelemek için 10 yıl uğraşan bir araştırmacı, sızdırılan belgelerde, CIA tarafından incelenen uzaylılara ait 'gerçek' görüntülerin bulunduğunu ortaya koydu.
İngiltere'nin en ünlü UFO araştırmacısı olan yazar Philip Mantle, 90'ların ortalarında ortaya çıkan ve dünya çapında milyonları kandırmaya devam eden sahte Roswell videosunu ilk görenler arasındaydı.
O şimdi, gerçekleri kurgudan ayırmak için yola çıkan Alien Autopsy: The Search for Answers (Uzaylı Otoposisi: Cevapların Arayışında) adlı yeni bir TV programında yer alıyor.