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Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

Büyük sansasyona yol açan 17 dakikalık görüntülerin ardından ortaya çıkan bilgiler herkesi hayrete düşürdü.

Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

On yıllardır bütün dünyayı çalkalayan sahte videodan çok önce Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından gerçek görüntülerin çekildiği ortaya çıktı. Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.

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Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

Ünlü Roswell otopsi videosunu incelemek için 10 yıl uğraşan bir araştırmacı, sızdırılan belgelerde, CIA tarafından incelenen uzaylılara ait 'gerçek' görüntülerin bulunduğunu ortaya koydu.

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Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

İngiltere'nin en ünlü UFO araştırmacısı olan yazar Philip Mantle, 90'ların ortalarında ortaya çıkan ve dünya çapında milyonları kandırmaya devam eden sahte Roswell videosunu ilk görenler arasındaydı.

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Gerçekler ortaya çıktı! CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti

O şimdi, gerçekleri kurgudan ayırmak için yola çıkan Alien Autopsy: The Search for Answers (Uzaylı Otoposisi: Cevapların Arayışında) adlı yeni bir TV programında yer alıyor.

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