Gerçek tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır işte püf noktası!
Tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır? Tavuk göğsü tatlısında tavuk var mı? Püf noktası, malzemeleri ve yapılışıyla işte gerçek tavuk göğsü tatlısı tarifi!
Tavuk Göğsü Tarifi İçin Malzemeler
1/2 adet tavuk göğsü
5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı pirinç unu
6 yemek kaşığı toz şeker
1 adet damla sakızı (1 küçük parça)
1 yemek kaşığı tereyağı
Püf Noktası
Tel tel ditilmiş tavuk etlerini duru suda uzun süre beklettikten sonra tatlı yapımında kullanın.Arzuya göre tatlı karışımına vanilya ekleyebilir, tereyağı kullanmadan da tatlıyı hazırlayabilirsiniz.
Gerçek tavuk göğsü tatlısına gözle görülemeyecek incelikte eklenen tavuk göğsünü, üzerini geçecek kadar su ilavesiyle iyice yumuşayana kadar haşlayın.Kemik ve deri kısımlarını ayıkladığınız tavuk göğsünü ince ince ditin. Tel tel ayırdığınız haşlanmış tavuk göğsünü, kevgire alın ve bol suda yıkayın.
Ayrı bir tencereye aldığınız kadayıf inceliğindeki tavuk göğüs etlerini üzerini geçecek kadar su ilavesiyle tavuğun kokusu tamamen çıkana kadar uzun bir süre bekletin. Aralarda suyu değiştirmeyi unutmayın.