Gerçek tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır işte püf noktası!

Gerçek tavuk göğsü tatlısına gözle görülemeyecek incelikte eklenen tavuk göğsünü, üzerini geçecek kadar su ilavesiyle iyice yumuşayana kadar haşlayın.Kemik ve deri kısımlarını ayıkladığınız tavuk göğsünü ince ince ditin. Tel tel ayırdığınız haşlanmış tavuk göğsünü, kevgire alın ve bol suda yıkayın.