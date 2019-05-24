Gerçek ortaya çıktı! Enes Batur'dan evlilik açıklaması
Ünlü Youtuber Enes Batur, sosyal medya hesabından hesabından evleneceğini duyurmuş, kimseyi inandıramamıştı. Enes Batur'dan evlilik açıklaması geldi.
Ünlü fenomen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşarak evleneceğini duyurdu, hazırlık aşamasında damatlık provasının görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.
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Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı.
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Enes Batur, kullandığı kırmızı spor arabasını gelin arabası yaparak kendisi kullandı.
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Youtube'da 10 milyon takipçisi olan Batur'un yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığı söylenirken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti.
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