Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu
Star TV'deki Gerçeğin Peşinde sunuculuğu yapan Serap Paköz, yeni estetikli haliyle görenleri hayrete düşürdü.
Gündüz kuşağı programlarından geri kalmak istemeyen Star TV'de yayımlanan Gerçeğin Peşinde adlı programın sunucusu Serap Paköz yeni haliyle gündem oldu. Estetik yaptırmayı seven Paköz, yeni operasyonun ardından bu kez beğenilmedi.
Geçirdiği operasyonlarla adeta yüzü uzayan Serap Paköz'ün elmacık kemikleri dolgunlaştı ve kaşları kalınlaşıp yukarı kalktı.
Paköz'ün son halini bazı takipçileri 'gençleşip güzelleşmiş' yorumunu yaparken bazıları da 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri 'Mr. Spock'a benzetti.
Bir takipçisi ise Serap Paköz'ün tüm estetiklerini sıraladı. İşte o takipçisinin yaptığı yorum:
''Yanaklarınızda elmacık kemiklerinde dolgu var... Yüzünüzde alın yanaklarında askı var...''