BIST 1.553
DOLAR 7,55
EURO 9,02
ALTIN 415,60

Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu

Star TV'deki Gerçeğin Peşinde sunuculuğu yapan Serap Paköz, yeni estetikli haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu

Gündüz kuşağı programlarından geri kalmak istemeyen Star TV'de yayımlanan Gerçeğin Peşinde adlı programın sunucusu Serap Paköz yeni haliyle gündem oldu. Estetik yaptırmayı seven Paköz, yeni operasyonun ardından bu kez beğenilmedi.

116
Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu

Geçirdiği operasyonlarla adeta yüzü uzayan Serap Paköz'ün elmacık kemikleri dolgunlaştı ve kaşları kalınlaşıp yukarı kalktı.

216
Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu

 Paköz'ün son halini bazı takipçileri 'gençleşip güzelleşmiş' yorumunu yaparken bazıları da 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri 'Mr. Spock'a benzetti.

316
Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz Mr. Spock'a benzetildi estetik kurbanı oldu

Bir takipçisi ise Serap Paköz'ün tüm estetiklerini sıraladı. İşte o takipçisinin yaptığı yorum:

''Yanaklarınızda elmacık kemiklerinde dolgu var... Yüzünüzde alın yanaklarında askı var...''

416