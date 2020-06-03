George Floyd'u boğarak öldüren polis Derek Chauvin'i eşi boşuyor! Nafaka da istemedi
ABD'de günlerdir süren protestoların fitilini ateşleyen katil polis Derek Chauvin, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Siyahi adamı boğarak öldüren beyaz polis Derek Chauvin'e son darbe eşi Kellie Chauvin'dan geldi. 10 yıllık evliliğin bitmesi için dava açıldı...
Siyah ABD vatandaşı George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin boşanma davası açtı. Soyadını değiştirmek isteyen Kellie Chauvin, polis memuru eşinden nafaka talep etmedi.
ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve dünya çapında düzenlenen gösterilerle protesto edilmesinin ardından, Floyd'u öldüren polisin eşi evliliğini bitirme kararı aldı.
Kellie Chauvin'in 28 Mayıs'ta; kocasına üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede ölüme sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı gün kocasını terk ederek mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.
10 yıldır evlilermiş
Kellie Chauvin, 10 yıldır evli olduklarını ve evliliklerinin kurtarılması mümkün olmayan bir durumda olduğunu belirtmiş.