George Clooney hastaneye kaldırıldı! Filmi için 25 kilo birden vermişti hastalığı...

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı The Midnight Sky adlı filmdeki rolü için yaklaşık 25 kilo vermişti.