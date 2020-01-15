Geometrik makyaj nedir, nasıl yapılır işte örnekler
Son yılların en popüler makyaj türleri arasında gösterilen geometrik makyaj nedir, nasıl yapılır sorusuna yanıtı örnek fotoğraflarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Makyajda geometrik şekillerin kullanılmasıyla ortaya çıkan geometrik makyaj yapımı ile ilgili tüm detaylar burada.
İlkbahar-Yaz 2020 defilelerinde gördüğümüz makyaj stilleri bize matematik derslerini hatırlatsa da sözelcilerin ürkmesine gerek yok! Geometrik makyaj gözlerde ve dudaklarda makyaj rutinini kırmaya geliyor. Klasik dumanlı göz makyajınıza veya siyah eyeliner'ınızda fark yaratacak olan bu grafik ve geometrik stiller hem minimalist hem de maksimalist tarz sevenler için uygun. 2020’de siyah göz kaleminizin yaratabileceği harikaları keşfederken, spot ışıklarını geometrik çizgilere doğru çeviriyoruz. Bir türlü iki gözün eşit olmadığı makyaj kabusu sorununun ortadan kalktığı bu yeni makyaj trendi ile asimetrik tarzları da deneyebilirsiniz.
Kedi gözü makyajını sadece uçlara uygulayarak negatif boşluklardan yararlanın veya göz çizginizden uzattığınız kaleminizi adeta bir far doldurur gibi göz kapaklarınızın üstüne çekin. Antik Mısır stilini andıran bu geometrik eyeliner'lar hem modern hem de farklı görüntüler yaratıyor, üstelik bu tarzı uygulamak iki gözünüze eşit çizgi çekmekten çok daha kolay!
Biraz da maksimalist geometrik göz makyajından bahsetmek istiyoruz! Eyeliner ile yapabileceğiniz geometrik siyah çizgilerin yanı sıra bir renk cümbüşü de söz konusu. İki veya üç renk ile deneyebileceğiniz bu göz makyajını farlar ile elde edebilirsiniz. Yine eyeliner'larda olduğu gibi negatif boşluklardan yararlandığımız bu göz makyajında, farları gözünüzün dışına ve iç ucuna uygulayarak elde edebilirsiniz. Neon ve elektrik renkli far trendini de birleştirebileceğiniz bu göz makyajı ile trend bakışlara hazırsınız.
“Ben geometri derslerinin birincisiydim!” diyenler için bu grafik makyaj trendini bir adım ileriye taşıyacak geometrik makyaj uygulamasında ise eyeliner ve farları birleştirerek oldukça ilginç uygulamalar yapmanız da mümkün. Gözünüzden elmacık kemiklerinize ve kaşınızın üstüne çekeceğiniz renkli kalemler ile veya gözünüzün biraz daha dışından çektiğiniz metalik eyeliner'lar ile cesur makyaj stilleri deneyebilirsiniz. Kendinizi bunlara pek hazır hissetmiyorsanız, yine boşluklardan yararlanarak farklarınızın arasında asimetrik çizgiler bırakarak ilgi çekici bir makyaj uygulayabilirsiniz.