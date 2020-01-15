Geometrik makyaj nedir, nasıl yapılır işte örnekler

Biraz da maksimalist geometrik göz makyajından bahsetmek istiyoruz! Eyeliner ile yapabileceğiniz geometrik siyah çizgilerin yanı sıra bir renk cümbüşü de söz konusu. İki veya üç renk ile deneyebileceğiniz bu göz makyajını farlar ile elde edebilirsiniz. Yine eyeliner'larda olduğu gibi negatif boşluklardan yararlandığımız bu göz makyajında, farları gözünüzün dışına ve iç ucuna uygulayarak elde edebilirsiniz. Neon ve elektrik renkli far trendini de birleştirebileceğiniz bu göz makyajı ile trend bakışlara hazırsınız.