Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak yönetmen sevgilisi ile evlendi!
Geniş Aile dizisinin Ulvi'si 44 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Çolak yönetmen nişanlısı Yasemin Öz ile dünyaevine girdi.
Kanal D ekranlarında yayınlamaya başlayan daha sonra yayınına Star TV'de devam eden döneminin sevilen dizisi Geniş Aile'de Ulvi karakterini canlandıran Bülent Çolak evlendi.
Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan "Geniş aile" tüm seyirci kitlesini televizyona kilitlemeyi başarmıştı.
Dizideki Ulvi karakterinin çok benimsenmesi üzerine sonrasında daha çok gösterilen karakter, ardından çıkan Geniş Aile filminde de yer almış, taktirleri toplamıştı.
Oyunculuğundaki deneyim ve performans kalitesiyle konuşulan 44 yaşındaki Bülent Çolak, geçtiğimiz gün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nişanlısı Yasemin Öz'le nikah masasında "Evet" dedi.