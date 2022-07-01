BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,53
ALTIN 965,21

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

"Zengin Kız Fakir Oğlan" ile izleyicinin gönlünü kazanan "Geniş Aile" dizisiyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti...

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yıldızı parlayan sonrasında rol aldığı dizilerle izleyicinin gönlünü fetheden Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Oyuncu son imajı ile sevenlerinden tam not aldı. 

110
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için sıkı bir diyet programına başladı ve tamı tamına 17 kilo verdi. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

210
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Son hali olay yarattı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son haliyle gündem oldu.

310
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Son hali şaşkınlık yarattı

Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan'ın son hali şaşkınlık yarattı

410