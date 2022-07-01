Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sıkı diyete girdi son haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu...
"Zengin Kız Fakir Oğlan" ile izleyicinin gönlünü kazanan "Geniş Aile" dizisiyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti...
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yıldızı parlayan sonrasında rol aldığı dizilerle izleyicinin gönlünü fetheden Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Oyuncu son imajı ile sevenlerinden tam not aldı.
Görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için sıkı bir diyet programına başladı ve tamı tamına 17 kilo verdi. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
Son hali olay yarattı
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son haliyle gündem oldu.
Son hali şaşkınlık yarattı
Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan'ın son hali şaşkınlık yarattı