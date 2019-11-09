Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Anadolu Ajansı

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Atatürk, 27 Şubat 1938'de Balkan Antantı Konseyi üyeleriyle birlikte Ankara'da bir toplantıda.

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Atatürk, 27 Şubat 1938'de Balkan Antantı Konseyi üyeleriyle birlikte Ankara'da bir toplantıda.

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Atatürk, 15 Mart 1938'de Ankara'da.

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Atatürk, 19 Mayıs 1938'de Yugoslavya Savunma Bakanı Orgenela Lujibomir Mariç ile Ankara'da.

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