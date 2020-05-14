Genelev patronu Tosuncuk! Vatandaştan topladıkları milyonlarca lirayı geneleve yatırdılar
İSTANBUL Bağcılar'da bir şirket kurup, kolay yoldan para kazanmak isteyenleri dolandıran çete, İstanbul, Denizli, Ordu, Tokat, Mardin gibi birçok ilden internet kafeler üzerinden para topladı. Toplanan paralar Kıbrıs'ta bir geneleve aktarıldı.... Mağdurlardan kimi 50 bin, kimi 1 milyon, kimi 3 milyon TL kaptırmış.
Türkiye yeni bir Çiftlik Bank ve Tosuncuk vakası daha yaşıyor. Ancak bu sefer paranın gittiği yer çok fena! Kısa yoldan yüksek kazanç beklentisi ile yola çıkan binlerce kişinin kâbus yaşadığı iddia edildi. SPK lisansı olmadan forex işlemi yapan aracı bir firmanın, Kıbrıs’ta kurduğu bir internet kafe üzerinden milyonlarca dolar topladığı öne sürüldü. Savcılık başvurusuna göre Kıbrıs, Polonya, Rusya ve 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu üzerinden dolaştırılan paraların büyük bir bölümü buharlaştı. Yapılan şikâyet sonrası savcılık soruşturma başlattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), büyük yatırımcı zararları ile sık sık gündeme gelen forex piyasasına yönelik sıkı bir takım tedbirler aldı. Lisansı olmayan firmaların işlem yapmalarına izin verilmezken, kaldıraç oranları da düşürülerek en son 1’e 10 seviyesine indirildi. Ancak sıkı düzenlemelere rağmen kimi firmaların ‘kaçak’ faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.
Hesaplara bloke geldi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu dosyasında yer alan belgelere göre, iddiaya konu firmalardan biri de Kıbrıs Girne’de kurulu O. C. Trade isimli bir şirket. Şirket 4 yıl önce internet kafe ruhsatı ile kuruldu. Burhan B. ve Ayhan A.’nın kurduğu şirket bir süre sonra forex işine yöneldi. Durum fark edilince ilk olarak, şirketin banka hesapları bloke edildi. Geçen yıl ortasında getirilen bu yasak sonrası şirket sahibi Burhan B.’nin yeni bir arayışa girdiği iddia edildi.
Baş döndürücü trafik
İddiaya göre bu kez, İstanbul Bağcılar’da bulunan ve aynı adreste kurulu şirketler üzerinden paralar toplanmaya başlandı. İstanbul, Denizli, Ordu, Tokat, Mardin gibi birçok ilden toplanan paraların, E. G.’ye ait P. Kuyumculuk, N. Teknoloji ve D. Yazılım’a yatırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre E. G. yüzde 12 komisyon alarak gelen paraları Kıbrıs’a aktardı. Türkiye’den toplanan paraların sonraki trafiği ise baş döndürücü türden. İlk olarak Kıbrıs’taki hesaplara aktarılan paraların, Polonya, Rusya ve Türkiye’ye 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu’da kurulu sanal şirketler kullanılarak forex işlemi yapıldığı öne sürülüyor.