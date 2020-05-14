Genelev patronu Tosuncuk! Vatandaştan topladıkları milyonlarca lirayı geneleve yatırdılar

Türkiye yeni bir Çiftlik Bank ve Tosuncuk vakası daha yaşıyor. Ancak bu sefer paranın gittiği yer çok fena! Kısa yoldan yüksek kazanç beklentisi ile yola çıkan binlerce kişinin kâbus yaşadığı iddia edildi. SPK lisansı olmadan forex işlemi yapan aracı bir firmanın, Kıbrıs’ta kurduğu bir internet kafe üzerinden milyonlarca dolar topladığı öne sürüldü. Savcılık başvurusuna göre Kıbrıs, Polonya, Rusya ve 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu üzerinden dolaştırılan paraların büyük bir bölümü buharlaştı. Yapılan şikâyet sonrası savcılık soruşturma başlattı.