Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası davasında flaş gelişme

"Yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir"

Matild Manukyan olarak bilinen ama gerçekte ki ismi Evelyn Mathilde Chah Mouradian isimli kişinin mirasçısıyım. Bu kişi çocuksuz ölmüş olup mirası halası Susan Chah Mouradian yoluyla büyük babaannem Gülnaz Bahçivan'a ve aralarında benimde bulunduğum yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir. Sahtecilik yapan tüm kişilerden davacı ve şikayetçiyim.





