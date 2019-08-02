Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası davasında flaş gelişme
Eski genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirasçısı olduğunu öne süren Kerope Çilingir'in nüfus kayıtlarında oynama yaptığı iddiasıyla yapılan suç duyurusuna zaman aşımı süresi gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.
2001'de vefat eden Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden Hakan Bağçivan savcılığa Manukyan'ın tek mirasçısı olduğunu iddia eden 79 yaşındaki Kerope Çilingir ve bazı memurlar hakkında 'sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.
Bağçivan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Kerope Çilingir'in nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan'ın tek mirasçısı gibi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Veraset ilamı içeriği kesinlikle doğru değil"
Yasal miras hakkım gerek yurt dışı, gerekse yurt içi nüfus kütüklerinde sahte kayıtlar oluşturulması ve sahte belgeler alınması sureti ile yok edilmiştir. Şişli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 31 Mayıs 2001 tarihli veraset ilamı içeriği kesinlikle doğru değildir.
"Yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir"
Matild Manukyan olarak bilinen ama gerçekte ki ismi Evelyn Mathilde Chah Mouradian isimli kişinin mirasçısıyım. Bu kişi çocuksuz ölmüş olup mirası halası Susan Chah Mouradian yoluyla büyük babaannem Gülnaz Bahçivan'a ve aralarında benimde bulunduğum yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir. Sahtecilik yapan tüm kişilerden davacı ve şikayetçiyim.