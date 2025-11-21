Genel Sağlık Sigortası(GSS) primlerine zam! 2 katına çıktı, ne kadar ödeme yapılacak?

SGK sitesinde, "Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir." ifadeleri yer alıyor.