Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu şaşırttı! Mutfağa girdi iftar menüsü hazırladı

Bakan Kasapoğlu, hem gençlerle buluşmanın hem de mutfağa girerek gençlere yemek hazırlamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirirken, “Türev şef sağ olsun hazırlığın birçoğunu o yaptı, ona da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Çorbasından tatlısına kadar, hakikatten ince bir gayret var. İnanıyorum ki bu İstanbul programımız hepimiz için güzelliklere vesile olur” dedi.