Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu şaşırttı! Mutfağa girdi iftar menüsü hazırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilden gelen gençleri iftarda ağırladı. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ ile mutfağa girerek iftar menüsü hazırlayan Bakan Kasapoğlu, öğrencilere servisi de kendi elleriyle yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla gençleri iftara davet etmişti. Bakan Kasapoğlu, 81 ilden belirlenen 250 genci Cevizlibağ Atatürk Yurdu’nda verdiği iftarda misafir etti. Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Türev Şef ile mutfağa girerek, çorbadan tatlıya kadar elleriyle iftar menüsü hazırlayan Bakan Kasapoğlu, misafirlerine servisi de kendisi yaptı.
İftarda gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, “Sizlerle Ramazan’ın ilk gününden beri illerde buluştuk. Sizler bizi misafir ettiniz, bu kez biz de sizleri misafir edelim dedik ve mutfağa girerek, sizler için yemekler hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir” diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, hem gençlerle buluşmanın hem de mutfağa girerek gençlere yemek hazırlamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirirken, “Türev şef sağ olsun hazırlığın birçoğunu o yaptı, ona da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Çorbasından tatlısına kadar, hakikatten ince bir gayret var. İnanıyorum ki bu İstanbul programımız hepimiz için güzelliklere vesile olur” dedi.