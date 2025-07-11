Gençlerin favorisiydi! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki...

Güne bir fincan kahveyle başlamak dünya genelinde milyonlarca kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, özellikle hazır kahve tüketenler için bu alışkanlığın düşündüğümüzden daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, hazır kahve içmek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini önemli ölçüde artırabilir.