Gençlerin favorisiydi! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki...
Hazır kahve içmek bir alışkanlık olabilir, ama göz sağlığınızı etkileyebilecek kadar önemli bir alışkanlık. Yeni araştırmalar, beslenme tercihleriyle kalıcı görme kaybı arasında bağlantılar olabileceğini gösteriyor. İçmeyi bırakın...
Güne bir fincan kahveyle başlamak dünya genelinde milyonlarca kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, özellikle hazır kahve tüketenler için bu alışkanlığın düşündüğümüzden daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, hazır kahve içmek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini önemli ölçüde artırabilir.
MERKEZİ GÖRMEYİ ETKİLİYOR, KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİYOR
Makula dejenerasyonu, gözün arkasındaki merkezi görmeden sorumlu makula bölgesini etkiliyor. Özellikle yaşla birlikte görülen "kuru tip" AMD, zamanla okuma zorluğu, bulanık görme ve ileri safhada kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Genetik yatkınlık ve yaş gibi faktörler kontrol edilemese de, beslenme ve yaşam tarzı tercihleri hastalığın seyrinde kritik rol oynuyor.
GENETİK BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ
Çin’deki Hubei Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shiyan Taihe Hastanesi’nde yapılan araştırma, genetik düzeyde hazır kahve tüketimi eğilimi ile kuru AMD riski arasında örtüşen bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Siwei Liu, Medical News Today’e verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:
“Bu genetik örtüşme, hazır kahve tercihleriyle kuru AMD gelişme riski arasında ortak biyolojik yollar veya metabolik mekanizmalar olabileceğini düşündürüyor. Bu, AMD'nin oluşum süreciyle ilgili yeni bir bakış açısı sunuyor.”
Araştırmacılar, kahve tercihi gibi alışkanlıkların genetikle nasıl iç içe geçtiğine dikkat çekerek, bu tür yaşam tarzı faktörlerinin artık göz hastalıkları açısından da önemli birer belirleyici haline geldiğini vurguladı.