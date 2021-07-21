Gençlere taş çıkarttı son halini görenler şaştı kaldı! Sadakatsiz Kefaret Maraşlı yıldızları nefes kesti
Cansu Dere, Alina Boz, Ege Kökenli gibi isimler dizilerinin ara vermesiyle soluğu tatilde aldı.
Eski Türkiye güzellerinden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yıllara meydan okuyor. Tatilinden fotoğraf kareleri paylaşan Cündübeyoğlu, “maşallah” dedirtti. Arkadaşı Mehveş Sırdar’a poz veren oyuncu, fotoğrafın altına “Yaz kızım 21, yaş 46” yazdı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.
Seda ve Ümit Erdim, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift, önceki gün Güvercinlik’teki bir otelin iskelesinde görüntülendi.
Bestemsu Özdemir, bayram tatilini arkadaşı İlknur Şeref ile birlikte Bodrum’da geçiriyor. Kız kıza tatil yapan ikili, tatilden güzel anları takipçileriyle paylaşıyor. Bestemsu Özdemir’in bikinili pozu çok sayıda beğeni aldı.
Alina Boz’un Bodrum tatili devam ediyor. Sevgilisi Mithatcan Özer ve oyuncu arkadaşlarıyla tatil yapan Boz, önceki gün Turgutreis’te objektife takıldı. Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yiyen Boz, sonrasında denize tek başına girdi. Denizde tanıdıklarına rastlayan oyuncu, ayaküstü onlarla sohbet etti.