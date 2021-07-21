Gençlere taş çıkarttı son halini görenler şaştı kaldı! Sadakatsiz Kefaret Maraşlı yıldızları nefes kesti

Alina Boz’un Bodrum tatili devam ediyor. Sevgilisi Mithatcan Özer ve oyuncu arkadaşlarıyla tatil yapan Boz, önceki gün Turgutreis’te objektife takıldı. Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yiyen Boz, sonrasında denize tek başına girdi. Denizde tanıdıklarına rastlayan oyuncu, ayaküstü onlarla sohbet etti.