Gençlerbirliği'nden flaş Arda Güler açıklaması! "Ali Koç iki oyuncu verebilirim" dedi!
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bonservis payı için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Arda Güler'in haklarının yüzde 20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği'nin bu paydan vazgeçmek için 2,5 milyon euro istediği yönde çıkan haberlere tepki gösteren Başkan Akdaş "Eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok" dedi. İşte Başkan Akdaş'ın açıklamaları...
Arda Güler'in haklarının yüzde 20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Arda Güler için yaptığı görüşmeyi anlattı.
Yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şöyle devam etti:
Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık.
Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz.