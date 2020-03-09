Gençlerbirliği Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 28'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 27'ye yükseltti.
10. dakikada Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
113
15. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Sio'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonun devamında Sessegnon topa istediği gibi vuramadı.
213
23. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan ceza sahasına giren Amilton, topu ortaya çevirdi. Podolski'nin gelişine sert vuruşunda, top üstten auta gitti.
313
36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Yasin Pehlivan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
413